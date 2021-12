Detido em Gondomar por trancar a mulher em anexo rodeado por muros

Reis Pinto Hoje às 11:21 Facebook

A GNR deteve em Medas, Gondomar, um homem, com 66 anos, que trancou a mulher num anexo da residência, rodeado por muros com dois metros de altura.

No âmbito de uma situação de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram que o suspeito tinha trancado a vítima, de 65 anos, com um cadeado, num edifício contíguo à sua residência, num terreno de cultivo rodeado por um muro de cerca de dois metros de altura.

O suspeito foi detido e presente, na terça-feira, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo ficado proibido de contactar com a vítima e obrigado a afastar-se dela.