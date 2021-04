Detido em Lisboa por abusar de menina em casa da avó

RP Hoje às 09:36 Facebook

Um homem, de 56 anos, foi detido pela PJ, em Lisboa, por abusar sexualmente de uma menina, de nove anos, quando ela estava na casa da avó.

O indivíduo, já com cadastro por tráfico de droga, terá abusado de menina diversas vezes aproveitando o facto de residir na casa da avó da criança.

As diligências policiais realizadas permitiram apurar que o suspeito "aproveitava a proximidade física com a vítima para a molestar sexualmente, quando conseguia estar a sós com a mesma".

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.