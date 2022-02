Detido em Mirandela por posse de arma ilegal e de trator com matrículas falsas

Reis Pinto Hoje às 15:06 Facebook

Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Mirandela da GNR detiveram, naquele concelho, um homem, com 59 anos, que tinha uma arma de fogo ilegal e um trator com matrículas falsas.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, os militares da Guarda apuraram que o indivíduo tinha uma arma de fogo em situação ilegal, sem documentação válida.

Foram efetuadas uma busca domiciliária e quatro em viaturas, tendo sido detetada uma arma do calibre 6.35 mm, sem registo ou qualquer tipo de documentação, bem como 10 munições do mesmo calibre, dois carregadores e uma navalha de "ponta e mola".

No decorrer da ação, os militares da Guarda detetaram ainda um trator agrícola que ostentava matrículas falsas, procedendo também à sua apreensão.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mirandela.