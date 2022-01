Detido em Pinhel após agredir filho à catanada

JN Hoje às 15:28 Facebook

A GNR deteve, em Pinhel, um homem, com 64 anos, que agrediu o filho, de 44 anos, com uma catana e ameaçou de morte a mulher. Mesmo na presença dos militares continuou com o seu comportamento agressivo.

Os militares foram à residência do casal na sequência de uma denúncia de violência doméstica, apurando que o agressor ameaçou de morte a companheira, de 62 anos, bem como o filho de 44 anos, chegando a agredi-lo com uma catana.

No decorrer da ação, e na presença da Guarda, enquanto decorriam as diligências policiais, o agressor voltou a evidenciar um comportamento agressivo, culminando na sua detenção.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Pinhel, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.