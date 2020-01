Detido em Ponte da Barca suspeito de violência doméstica com armas em casa

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:55 Facebook

Um homem de 27 anos, suspeito de violência doméstica, foi detido por posse ilegal de armas, em Ponte da Barca.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção aconteceu na quarta-feira, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas, no âmbito de "uma investigação relacionada com violência doméstica".

"O suspeito injuriava e ameaçava a sua companheira, de 26 anos", informou a fonte, referindo que os militares da GNR "deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo".

Destes resultaram a apreensão de duas armas de caça, uma arma de ar comprimido, um bastão extensível e um bastão artesanal, e 150 munições. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima.