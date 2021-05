RP Hoje às 10:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária, com a colaboração da PSP, deteve um homem, com 68 anos, que ontem, segunda-feira, em Portimão, tentou matar uma mulher com três tiros na cabeça.

O crime ocorreu cerca das 20 horas numa rua de de Portimão quando o detido terá atingido com três projéteis de arma de fogo, na zona da cabeça, a vítima, uma mulher com 41 anos.

O homem vai ser ouvido, esta terça-feira, em primeiro interrogatorio judicial, para aplicação de medidas de coação.