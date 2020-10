Detido em Portimão foi identificado na videovigilância de um assalto em Odemira

Marisa Rodrigues Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dos três homens detidos na terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ) de Portimão por suspeitas de roubos à mão armada foi identificado graças às imagens do sistema de videovigilância de um estabelecimento comercial, em Odemira, divulgadas pelo JN.

O crime em Odemira, que ocorreu em agosto, é um dos mais de dez que a PJ acredita que o grupo praticou desde novembro do ano passado no Algarve e Alentejo.

Os homens são ouvidos esta quinta-feira pelo Tribunal de Odemira para aplicação das medidas de coação.

Ao que o JN apurou, o grupo é suspeito dos roubos em bombas de combustível e estabelecimentos comerciais em São Marcos da Serra, Tunes, Vale Parra, Lagoa, no Algarve, e Boavista dos Pinheiros, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar e Vila Nova de São Bento, no Alentejo, entre outros. No roubo em São Marcos, em novembro de 2019, um dos homens agrediu, à coronhada, um funcionário, causando-lhe uma fratura no crânio.

As características físicas de um dos assaltantes permitiram que fosse reconhecido nas imagens de videovigilância divulgadas pelo JN, o que permitiu identificá-lo e chegar aos restantes suspeitos.

A investigação, desenvolvida por elementos da Diretoria do Sul e do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ, permitiu reunir elementos suficientes para identificar os suspeitos e solicitar a emissão de mandados de detenção, fora de flagrante delito, e também de busca domiciliária, cumpridos na terça-feira. A arma de fogo foi apreendida.

Os detidos têm idades entre os 24 e os 28 anos e residiam em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.