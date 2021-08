Detido em Portugal homem alemão que raptou os filhos menores

Jesús Chueca Hoje às 12:24 Facebook

O pai de Kristian e Amantia, os dois meninos de 11 e 10 anos desaparecidos na Alemanha e vistos pela última vez em Tenerife, foi detido, esta terça-feira, em Portugal por um potencial rapto parental. Havia uma ordem de detenção internacional pelo homem de origem albanesa, mas naturalizado na Alemanha.

Segundo fontes policiais, o pai viajou até Tenerife com os seus dois filhos em dezembro de 2020 e nunca mais foram vistos pela mãe.

Inicialmente, a mãe decidiu não denunciar o desaparecimento dos filhos devido às ameaças de morte que recebia do pai dos seus filhos. "Se fores à polícia, vou matar-te a ti, à tua família e aos meninos" foi uma delas, segundo o presidente da organização espanhola "SOS Desaparecidos", que denunciou o desaparecimento dos meninos um mês depois, em janeiro de 2021.

Segundo o "La Sexta", a organização acreditava que o pai tinha levado os menores para a ilha de Tenerife devido ao surgimento de várias testemunhas oculares e vídeos que os identificavam naquele lugar. Porém, para dificultar a sua localização dentro do próprio arquipélago, o pai comprou vários bilhetes de avião Tenerife-Madrid.

Karen mudou de opinião, viajou até Espanha e denunciou o desaparecimento dos seus filhos, fazendo com que um tribunal de Tenerife chamasse ao pai para comparecer com as crianças em junho, mas isso nunca aconteceu. A sentença obrigava o pai a entregar os filhos à mãe antes do 21 de junho. Apesar de ter manifestado a sua intenção de devolver a Kristian e Amantia, Lorenk Toska decidiu viajar até Lisboa para fugir novamente da justiça.

O homem deixou Tenerife para viajar para Madrid, de onde viajou novamente para Portugal. Graças à colaboração das forças de segurança de ambos países, procedeu-se à detenção do suspeito em Peniche.

Os menores, que viajaram com o pai, estão bem de saúde.