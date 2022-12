Detido em Tavira suspeito de crime de pornografia de menores

JN/Agências Hoje às 16:06 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira na zona de Tavira, no distrito de Faro, um estrangeiro de 34 anos suspeito do crime de pornografia de menores, revelou esta força de segurança.

Em comunicado, a PJ refere que "no âmbito de investigação decorrente de comunicação proveniente de uma organização internacional", procedeu-se, na terça-feira, "à realização de uma busca domiciliária na zona de Tavira, que culminou com a detenção do suspeito".

Depois de realizar "pesquisas informáticas" aos diversos equipamentos do suspeito, a PJ identificou "centenas de vídeos/imagens contendo pornografia de menores", suspeitando-se que parte desse material possa ter sido "partilhado com terceiros, ainda não identificados".

No decorrer desta operação foram apreendidos vários aparelhos, nomeadamente um computador, telemóveis e 'pen drives'.

"A investigação prossegue com vista ao cabal esclarecimento dos factos e identificação de outros eventuais suspeitos, bem como para determinar as circunstâncias da possível participação do arguido na produção de algum do material apreendido, quando ainda residia no seu país de origem", segundo o comunicado da PJ.

O detido vai ser hoje presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.