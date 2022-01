Detido em Valença traficante de droga foragido há 18 anos

R.P. Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve, em Valença, um homem, com 62 anos, que se encontrava foragido à Justiça há 18 anos. Tinha para cumprir 14 anos e seis meses de prisão por tráfico de droga e posse de arma proibida.

A detenção ocorreu, na quarta-feira, e foi concretizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Valença, após um alerta de que o homem se encontrava em Valença.

Os militares da Guarda encetaram diligências para o localizar, pois encontrava-se foragido à Justiça há cerca de 18 anos, altura em que foi condenado por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida.

O detido foi transportado, na quinta-feira, pelo Destacamento de Intervenção de Viana do Castelo para o Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

A ação contou com o reforço de várias valências do Destacamento Territorial de Valença e do Posto Territorial de Valença.