Detido em Vieira do Minho após ter ateados dois incêndios florestais

R.P. Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve, em Vieira do Minho, um homem, suspeito de dois incêndios florestais ateados na quarta-feira. Detido usou isqueiro para pegar fogo a vegetação.

No seguimento de uma denúncia por incêndio florestal, cerca das 23.30 horas, na localidade de Guilhofrei, "os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde identificaram o autor de dois focos de incêndio, factos confirmados pelo suspeito", refere a GNR em comunicado divulgado esta quinta-feira.

O detido ainda tinha na sua posse o isqueiro utilizado para a ignição de vegetação existente num campo de erva seca e de um cedro junto de uma habitação, situações prontamente sanadas por populares e pelos bombeiros.

O detido foi constituído arguido, tendo sido contactada a Polícia Judiciária para entrega do detido e demais diligências de inquérito, os quais irão fazer a apresentação do mesmo no Tribunal Judicial de Vieira do Minho para primeiro interrogatório judicial nesta quinta-feira.