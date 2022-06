Detido empresário suspeito de burlas online com venda de máquinas

JN/Agências Hoje às 13:39 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Porto, um empresário suspeito de receber dinheiro pela venda de máquinas usadas que publicitava online e que nunca chegava a enviar aos compradores.

Em comunicado, a PJ refere que o homem, de 55 anos, é suspeito da prática continuada de crimes de burla qualificada.

Com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, o detido ficou com obrigação de permanência na habitação, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.

"O arguido, recorrendo ao nome de empresas de que é possuidor, publicava em sites internacionais da especialidade anúncios de venda de máquinas e equipamentos usados, a preços inferiores ao valor do mercado, estabelecendo depois negociação via online ou por telefone com os interessados na compra e emitindo a respetiva fatura de pagamento", explicou a PJ.

Os compradores, acreditando na veracidade dos negócios, procediam à transferência dos montantes acordados, acabando por não receber qualquer máquina ou obter a devolução do pagamento efetuado, acrescentou.

Segundo a PJ, o arguido terá conseguido com este "modus operandi" obter, ao longo dos anos, várias dezenas de milhares de euros em Portugal e noutros países.