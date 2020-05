Detido enquanto tentava assaltar empresa têxtil em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 17:41 Facebook

Um homem de 38 anos foi detido na quarta-feira, pela GNR de Famalicão, enquanto tentava assaltar uma empresa têxtil em Fradelos. Foi detido quando tentava fugir a pé.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a GNR foi alertada para uma viatura suspeita parada junto a uma fábrica em Fradelos. Ao aproximarem-se do local, os militares viram o indivíduo a sair do interior da empresa apeado, deixando junto ao portão da mesma um pé de cabra com o qual tentara arrombar a fechadura.

Os militares seguiram no encalce do suspeito e conseguiram apanhá-lo num terreno agrícola. O detido, residente na Maia, tem cadastro por furto, roubo e sequestro. É presente na sexta-feira ao Tribunal de Famalicão.

Entretanto, as autoridades suspeitam que outros três suspeitos do mesmo crime terão conseguido fugir num BMW.