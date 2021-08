Detido gangue barricado e armado em terraço após ameaças de rivais

T.R.A. Hoje às 14:54 Facebook

Doze homens foram detidos pela PSP por crimes contra a vida, resistência e coação sobre funcionário e posse de arma de fogo. O grupo armado havia-se barricado após confrontos e ameaças de rivais.

Segundo o comunicado da PSP, o grupo de indivíduos e os rivais dedicavam-se a negócios ilícitos. Os grupos ter-se-ão envolvido em confrontos, daí resultando várias ameaças.

A PSP teve conhecimento de que, na sequência das ameaças, um dos grupos se tinha barricado e posicionado estrategicamente num terraço de um bairro social de Lisboa, com coletes à prova de bala e várias armas de fogo.

A Divisão de Investigação Criminal da PSP delineou então uma estratégia de intervenção para garantir a eficácia da ação surpresa e a segurança dos intervenientes polícias.

Na passada sexta-feira, dia 27 de agosto, graças a uma "rápida e incisiva" ação dos polícias foi possível deter os 12 suspeitos, com idades entre os 17 e os 38 anos, na posse das armas de fogo.

Apreendidas 12 armas e 228 munições

Foram ainda apreendidos 5438 euros em dinheiro, 228 munições de vários calibres, 12 armas de fogo - duas das quais espingardas e uma automática -, sete telemóveis, três coletes à prova de bala, cinco carregadores municiados e um silenciador artesanal.

Os detidos, "todos com um amplo historial de crimes violentos, e normalmente direcionados para a esfera patrimonial, foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, em sede de primeiro interrogatório judicial, ficando sujeitos a Termo de Identidade e Residência e alguns com apresentações periódicas", esclarece a PSP.

Estão indiciados de crimes contra a vida, resistência e coação e posse de arma de fogo.