Detido gangue que fez dez roubos à mão armada no distrito de Aveiro

A.P. e T.R.A. Hoje às 12:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ deteve, na quarta-feira, dois homens e uma mulher que terão cometido, pelo menos, dez roubos à mão armada nas últimas três semanas no distrito de Aveiro.

Os inspetores da PJ conseguiram deter os suspeitos, dois homens e uma mulher, ao final da tarde de ontem, quando saíam de uma ótica que tinham acabado de assaltar em Santa Maria da Feira. Para trás, ficavam nove outros crimes que lhes terão rendido vários milhares de euros.

Os assaltos terão começado a 14 de janeiro com o ataque a uma farmácia na Feira, que viria a ser novamente assaltada poucos dias depois. Só nestes dois assaltos terão levado cerca de 10 mil euros. O grupo ainda assaltaria uma outra farmácia, também na Feira, antes de passar a atacar postos de abastecimento de combustível.

Sempre com recurso a uma arma de "airsoft", em tudo idêntica a uma arma de fogo real, assaltaram seis bombas de gasolina na Feira, na Arrifana, em Espinho, em Lamas, em Oliveira de Azeméis e em Cucujães.

Os dois homens e a mulher, com idades entre os 26 e os 37 anos, sem ocupação profissional e com vários antecedentes criminais por crimes contra o património, vão ser apresentados esta tarde de quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santa Maria da Feira.