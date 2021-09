Detido grupo violento que assaltava na noite do Porto

Alexandre Panda Hoje às 11:19 Facebook

A PSP deteve, esta quinta-feira de madrugada, três jovens elementos de um gangue que tem atacado grupos de pessoas para as roubar com violência nas zonas de diversão noturna da Baixa do Porto. Foram intercetados na zona da Cordoaria depois de um assalto, mas são-lhes atribuídos pelo menos mais oito.

Os detidos, todos com cadastro por crimes semelhantes, têm idades entre 20 e 22 anos, residem no Porto e na Maia e fazem parte de um grupo maior que tem efetuado inúmeros assaltos sobretudo depois de começarem a ser aliviadas as medidas de prevenção da pandemia de covid-19.

Hoje, por volta das 3.50 horas, a vítima foi uma pessoa que passava no Passeio das Virtudes. Ameaçada com uma faca teve de entregar todo o dinheiro que levava.

Por sorte, na zona estava uma patrulha com elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 1.ª Divisão da PSP, a quem a vítima contou o sucedido. Os agentes foram de imediato para o local, ainda a tempo de verem os três assaltantes que detiveram.

Nas diligências que se seguiram os polícias conseguiram recuperar o dinheiro furtado pouco antes, bem como mais seis telemóveis, quatro cartões bancários e um relógio, resultantes de mais oito assaltos que o grupo fizera naquela madrugada e na noite anterior, todos com o mesmo método.

Os detidos vão ser ainda hoje sujeitos a primeiro interrogatório judicial e medidas de coação.