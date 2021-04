Detido homem com 3,7 quilos de droga DMT importada da América Latina

JN/Agências Hoje às 10:53 Facebook

Um homem suspeito de tráfico de droga e a quem foram apreendidos 3,7 quilos de DMT, uma droga ilícita de origem vegetal, foi detido na Região da Grande Lisboa.

Em comunicado, a PJ diz que a droga de origem vegetal apreendida tinha sido importada de um país da América Latina para posterior distribuição e que o homem, depois de presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório, ficou em prisão preventiva.

Além da DMT, a PJ apreendeu 400 gramas de anfetaminas que o homem, um estrangeiro de 40 anos, guardava na sua residência.

A DMT é uma substância alucinogénia extraída de folhas de várias plantas originárias da América do Sul, sendo ingerida em chá, fumada através de cachimbo ou injetada.

Segundo a PJ, "no caso da via oral, a forma mais conhecida é a do 'chá ayahuaska', que segundo relatos será usado em ritos de religiões da Amazónia, causando alterações da consciência mesmo quando misturado com inibidores".

A operação, da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, contou com a colaboração da AT - Autoridade Tributária e Aduaneira.