Detido homem de 32 anos por aliciar e abusar de várias menores

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve um homem de 32 anos, suspeito de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado e de pornografia de menores. As vítimas são várias menores com idades entre os 11 e os 16 anos.

O suspeito, residente em Estarreja, mantinha comportamentos predatórios nas redes sociais mas também junto de escolas. S​elecionava e abordava as menores no Facebook e no Instagram através de perfis de utilizador fictício. Além de as convencer a enviar-lhe fotografias íntimas ainda as aliciava para encontros pessoais, visando o relacionamento sexual, alguns dos quais foram concretizados.

O homem, sem ocupação profissional conhecida, também frequentava as imediações de estabelecimentos de ensino onde assediava raparigas menores, convidando-as para passeios no seu carro.

O detido foi apresentado às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias no posto policial da área de residência, proibição de contactos com as vítimas por qualquer meio e obrigação de tratamento psiquiátrico.

É suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de crianças agravado e de pornografia de menores, também agravado.