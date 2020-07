JN/Agências Hoje às 16:55 Facebook

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem de 80 anos suspeito de ter regado uma mulher de 50 com álcool e de lhe ter ateado fogo, em Paio Pires, no Seixal.

De acordo com a GNR, a mulher apresentava queimaduras graves e foi assistida no Hospital Garcia de Orta, em Almada, também no distrito de Setúbal.

Segundo fonte da Polícia Judiciária de Setúbal, o presumível autor do crime já se encontra sob detenção.

O homem irá ser presente a primeiro interrogatório judicial.