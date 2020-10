Detido homem em Oliveira de Azeméis por violação de confinamento obrigatório

JN/Agências Hoje às 20:14 Facebook

A GNR deteve esta quinta-feira um homem de 48 anos por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeito no âmbito da pandemia de covid-19, no concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, informou aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que, no decorrer de uma ação de policiamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares da Guarda deslocaram-se à residência do suspeito, verificando que se tinha ausentado.

"Após ter sido localizado o infrator, foi possível perceber que este se teria ausentado por iniciativa própria, tendo-lhe sido determinado o regresso a casa e, consequentemente, detido", refere a mesma nota.

Ainda segundo a GNR, o detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Oliveira de Azeméis.

A violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência.

A GNR recorda que ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde todos os doentes com covid-19, os infetados com SARS-CoV-2, e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa.