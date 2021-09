Pediu para lhe carregarem o telemóvel que tinha fotos de sexo com menores

Salomão Rodrigues Hoje às 16:00 Facebook

A PSP de Ovar deteve um homem de 52 anos por suspeita do crime contra a liberdade e a autodeterminação sexual. Tinha na sua posse um telemóvel com fotografias de cariz sexual envolvendo menores.

De acordo com a PSP, o suspeito deslocou-se, como habitualmente, a uma instituição de solidariedade social daquela cidade, a fim de lhe ser fornecida uma refeição.

Já na instituição, solicitou que lhe fosse carregada a bateria do telemóvel. Um voluntário da instituição acedeu ao pedido, verificando, nesse momento, a existência de uma fotografia de cariz sexual com menores.

As autoridades foram contactadas, tendo encontrado no telemóvel do homem em causa outras fotos com diversos conteúdos de cariz sexual, envolvendo menores e adultos, pelo que foi dada voz de detenção.

Depois de identificado e libertado, foi notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Público do Tribunal de Ovar. A Polícia Judiciária prossegue com a investigação.