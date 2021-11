Detido homem que abusou de menina que conheceu nas redes sociais

JN Hoje às 16:28 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, no Funchal, um homem, com 32 anos, que abusou de uma menina com 12 anos.

Em comunicado a PJ refere que, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve na terça-feira um homem que é suspeito de ter abusado, no dia 4 deste mês, de uma menina de 12 anos.

Os abusos ocorreram no Funchal, após contactos mantidos com a vítima, através das redes sociais.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.