Detido homem que agredia a mãe idosa em Viana do Alentejo

JN/Agências Hoje às 11:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 55 anos, foi detido pela GNR pelo crime de violência doméstica contra a sua mãe, de 82 anos, no concelho de Viana do Alentejo (Évora), revelou, esta quinta-feira, a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR explicou que o homem foi detido, na quarta-feira, por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Évora e do Posto Territorial de Viana do Alentejo.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito terá infligido "maus-tratos físicos, verbais e psicológicos, de forma continuada", à vítima, sua mãe, com quem coabitava.

"Após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção", tendo o homem sido já presente ao Tribunal Judicial de Évora, que lhe decretou a medida de coação de afastamento da vítima, controlado por pulseira eletrónica.