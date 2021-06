Detido homem que agredia e sujeitava mulher a favores sexuais em troca de comida

JN/Agências Hoje às 18:49 Facebook

Um homem de 37 anos foi detido, na sexta-feira, no concelho de Sintra, por violência doméstica, após sujeitar a vítima, que dependia de si financeiramente, a relações sexuais em troca de comida e tabaco.

Segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, divulgado esta quarta-feira, o homem, que vivia em união de facto com a vítima, impedia-a de trabalhar para controlar mais facilmente a sua vida, fazendo com que a mulher dependesse economicamente de si.

"Durante o tempo em que viveram juntos, o detido, além de a agredir, obrigava-a a ter relações sexuais como contrapartida para ter acesso a comida e tabaco", pode ler-se na nota.

A detenção resultou de uma investigação que culminou quando o suspeito localizou a vítima, que estaria acolhida num centro de pessoas sem-abrigo, e a agrediu, "manifestando que a considerava como sendo sua".

Quando percebeu que a polícia tinha sido chamada, o homem abandonou de imediato o local, mas acabou por ser detido.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, no Núcleo de Sintra, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva.