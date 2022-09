Detido homem que ateou 15 incêndios nos últimos dois anos

TRA Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 31 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela suspeita do crime de incêndio florestal, em Arruda dos Vinhos. Movido pelo consumo de álcool e drogas, terá ateado 15 fogos desde 2020, destruindo cerca de 35 hectares.

Segundo um comunicado da PJ, os focos de incêndio terão sido provocados por chama direta, utilizando para o efeito um isqueiro que tem por hábito trazer consigo. Os 15 incêndios ateados na freguesia de Santiagos dos Velhos, onde reside, consumiram povoamento florestal composto por eucalipto, mato e terreno agrícola, dos quais derivou uma área ardida total de cerca de 350 mil metros quadrados - 35 hectares.

Nestes incêndios, "o perigo de propagação foi elevado, tendo colocado em risco as habitações que se situam nos locais onde os fogos ocorreram, só não se tendo verificado maiores danos e prejuízos em virtude de os fogos terem sido precocemente detetados e eficazmente combatidos pelos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos".

PUB

Após uma investigação de vários meses, os elementos da PJ de Lisboa com o apoio do Grupo de Trabalho de Redução de Ignições do Centro conseguiram deter o indivíduo fora de flagrante delito. O suspeito, de 31 anos de idade, justificou os incêndios com o consumo excessivo de álcool e estupefacientes.

O detido vai ser apresentado à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.