Detido homem que ateou fogo por vingança em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, aposentado, foi detido esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga, por ter ateado um incêndio numa casa antiga, por alegada vingança, potenciado por consumo de bebidas alcoólicas, na freguesia de Gomide, concelho de Vila Verde.

O caso decorreu no domingo, quando o suspeito, por não ter sido convidado para uma festa de aniversário de um familiar, ateou o fogo, que só não atingiu proporções maiores devido à pronta intervenção de populares e dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde. No local estavam diversos materiais como madeiras e fardos de palha, criando um enorme risco, pela carga combustível existente na área envolvente, para os residentes na zona, bem como para as habitações circundantes.

Segundo a PJ de Braga, o suspeito, de 49 anos, será apresentado já esta tarde de quarta-feira, no Palácio da Justiça de Vila Verde, ao juiz de instrução criminal de criminal, para primeiro interrogatório judicial e a aplicação das medidas de coação.