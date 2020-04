Detido homem que aterrorizava moradores de Santo Ovídio

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 07:47 Facebook

Agrediu violentamente várias pessoas sem motivo. Ficou em prisão domiciliária.

Um homem, suspeito de ter agredido violentamente várias pessoas em Santo Ovídio, Vila Nova de Gaia, foi na quarta-feira detido pela PSP. Usava bastões de ferro e correntes e atacava sem motivo. Foi levado a Tribunal e ficou em prisão domiciliária. Ao que tudo indica sofrerá de perturbações mentais.

O suspeito, com 40 anos, terá agredido com grande violência pelo menos quatro pessoas só na última semana. A PSP já o tinha identificado e, após reunir suficientes indícios, deteve-o, ontem de manhã, no Largo de Soares dos Reis, numa operação da Divisão de Investigação Criminal.