Detido homem que atirou a matar após discussão em Setúbal no verão

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem de 38 anos que em agosto atingiu a tiro no peito um outro homem com quem se envolveu numa discussão em Setúbal, perto da estação ferroviária.

A vítima foi assistida no hospital e sobreviveu. Ao que foi possível apurar, a discussão que despoletou o disparo envolvia uma terceira pessoa, uma mulher. Os dois homens envolveram-se numa acesa troca de palavras que acabou com o suspeito a atingir a vítima com um tiro no peito.

O agressor referenciado por tráfico de droga colocou-se em fuga, mas foi imediatamente identificado pela Polícia Judiciária que encontrou três possíveis paradeiros onde este pudesse estar, todos na cidade de Setúbal e em zonas abarracadas. A detenção deu-se esta quarta feira e na habitação do suspeito, a Polícia Judiciária apreendeu dinheiro, equipamento utilizado no tráfico de estupefacientes, e um quilo de heroína, entre outras drogas.

O suspeito, indiciado por homicídio qualificado, na forma tentada, e tráfico de estupefacientes foi presente a Juiz de Instrução Criminal que decidiu pela medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.