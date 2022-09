Detido suspeito de balear homem em Sátão após discussão sobre futebol

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 57 anos, que baleou com três tiros, na noite de quarta para quinta-feira, um indivíduo em Avelal, no concelho de Sátão, após uma discussão no final do jogo do Benfica com a Juventus para a Liga dos Campeões.

O indivíduo, que não tem antecedentes criminais, está indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e detenção de arma proibida.

"Os factos terão acontecido na sequência de um desentendimento entre o arguido e o ofendido (48 anos de idade), quando assistiam à transmissão televisiva de um jogo de futebol, no interior de um café, aparentemente motivado por paixões clubísticas", refere a PJ em comunicado. "Após a troca de palavras insultuosas, de parte a parte, o arguido, inconformado, terá decidido montar uma espera ao ofendido, aguardando a sua saída do referido café, o que veio a acontecer algum tempo depois", acrescenta.

Segundo a força policial, o suspeito, disparou uma pistola cinco vezes. A vítima foi atingida por três balas, na cabeça, peito e no ombro esquerdo, o que pôs "em sério risco a sua vida". O homem que foi baleado foi assistido e estabilizado no local pelo INEM e Bombeiros e depois transportado para o Hospital de Viseu, "onde se encontra internado, em estado grave e com prognóstico reservado".

O detido, desempregado, é natural da zona de Sátão, mas reside em Lisboa. Estaria em Avelal a passar férias. A vítima é oriunda de Decermilo.

O suspeito dos disparos vai ser presente a primeiro interrogatório judicial esta tarde no Tribunal de Viseu para aplicação das medidas de coação.