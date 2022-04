Detido homem que baleou rival após desentendimento no Viso

JN Hoje às 10:55 Facebook

Um homem de 24 anos, já referenciado por tráfico de droga, foi detido por tentativa de homicídio qualificado. O crime remonta a 26 de junho do ano passado no Bairro do Viso, no Porto.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o suspeito terá agido em retaliação a um desentendimento ocorrido dias antes entre a vítima e um amigo.

Deslocou-se até à rua da Cidade do Recife, no bairro do Viso, e surpreendeu o rival. Disparou vários tiros na direção do homem, de 25 anos, atingindo-a numa perna, e fugiu. O ferido foi transportado para o Hospital de Santo António e identificou o autor dos disparos às autoridades.

Foi agora detido, estando indiciado de tentativa de homicídio qualificado. O suspeito, com antecedentes criminais pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes, foi apresentado a primeiro interrogatório judicial tendo ficado proibido de contactar com a vítima e sujeito a apresentações semanais no posto policial da área de residência.