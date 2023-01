Detido homem que disparou contra segurança em Faro

JN/Agências Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve um homem de 26 anos que, no final de outubro, disparou um tiro em direção a um segurança no interior de um espaço de diversão noturna em Faro.

Em comunicado, a diretoria do sul da PJ adianta que o homem, suspeito de homicídio na forma tentada, teve uma altercação com elementos da segurança privada do espaço, no passado dia 23 de outubro, depois de se recusar a pagar as bebidas alcoólicas que ali tinha consumido.

"Decorrida cerca de uma hora após a contenda, o suspeito regressou ao estabelecimento empunhando uma arma de fogo, vindo a perseguir os vários elementos da segurança que se encontravam na entrada até ao seu interior, local onde se encontravam no momento cerca de 270 pessoas, desferindo um disparo na direção de um daqueles colaboradores", lê-se na nota.

PUB

De acordo com a PJ, no "prosseguimento da investigação viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios que culminaram na detenção do presumível autor", efetivada na terça-feira.

O homem, que é ainda suspeito de tráfico de droga, irá ser presente a tribunal, esta quarta-feira, para eventual de aplicação de medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.