Detido homem que disparou seis tiros contra familiares na via pública 

O suspeito de ter disparado seis tiros contra o irmão e cunhada numa movimentada artéria de Almada, em agosto, foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal e está em prisão preventiva.

O caso aconteceu na tarde de 4 de agosto no Laranjeiro e na génese dos disparos estão desentendimentos com familiares.

O suspeito, ao aperceber-se da presença do seu irmão, cunhada e progenitora, num veículo a circular na artéria principal do Laranjeiro, saiu do veículo que conduzia e seguiu no encalce das vítimas de arma em punho. O homem disparou uma vez em direção à cunhada, que não chegou a ser atingida e, pelo menos, cinco vezes em direção ao seu irmão, atingindo-o na zona da cabeça e provocando-lhe lesões graves. A vítima não faleceu devido à rápida resposta dos meios de socorro que a transportaram para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O suspeito colocou-se de seguida em fuga na própria viatura e foi agora detido. Está indiciado de dois crimes de homicídio qualificado tentado.