Detido homem que incendiou a casa com a mãe lá dentro

Um homem que incendiou a sua própria casa, com a mãe lá dentro, no mês passado, colocando em perigo os vizinhos e agredindo dois bombeiros com uma tesoura, foi detido pela Polícia Judiciária de Braga.

Na noite de 16 de julho, o incendiário, que tem problemas de toxicodependência, não se conformou por nessa ocasião ter-lhe sido negado mais dinheiro, que extorquia à mãe para comprar drogas duras (heroína e cocaína), e ateou o fogo ao apartamento, na zona de Santa Tecla. Rui Ribeiro, de 50 anos, será esta quinta-feira apresentado ao juiz de instrução criminal de Braga para o primeiro interrogatório judicial e para a aplicação das medidas de coação.

A detenção do incendiário confesso, por parte da Polícia Judiciária de Braga, somente se verificou esta quarta-feira, ter tido alta médica da Unidade de Psiquiatria do Hospital Central de Braga.