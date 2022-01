Detido homem que incendiou três carros em Oeiras

JN Hoje às 12:26 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, em Oeiras, um homem, com 21 anos, suspeito de ter incendiado a viatura de um familiar, na madrugada de sábado, na freguesia de Carnaxide e Queijas. O fogo propagou-se a duas outras viaturas.

A Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o suspeito ateou fogo a uma viatura, que ficou completamente destruída, propriedade de um familiar, a qual se encontrava parqueada na via pública, em área contígua a uma zona habitacional.

"Na sequência do incêndio assim provocado, as chamas propagaram-se a outras duas viaturas estacionadas nas imediações da primeira e só não alastraram a mais veículos por via da rápida intervenção dos bombeiros", informou a PJ.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, visando a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.