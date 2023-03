Detido homem que matou comerciante por vingança e fugiu para França

JN Hoje às 12:41 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 31 anos, suspeito de homicídio qualificado em Sintra. Em dezembro do ano passado, terá assassinado e à facada um comerciante com quem discutira na véspera.

Segundo um comunicado da PJ, o crime ocorreu na noite de 29 de dezembro de 2022 no Cacém. A vítima, um homem de 52 anos, encontrava-se no exterior do café que explorava quando foi atacada pelo suspeito.

"As circunstâncias criminosas então ocorridas mereceram enorme censurabilidade social e desencadearam um forte sentimento de insegurança, pelo facto de terem ocorrido na via pública, sem que tivesse existido qualquer ação da vítima para com o agressor", avança a PJ em comunicado.

Na altura, avançou-se a possibilidade de o crime ter ocorrido num contexto de vingança, na sequência de uma discussão ocorrida na véspera. As diligências de investigação desenvolvidas permitiram a recolha de consistente suporte probatório, contra o suspeito, que se ausentou para França após os factos.

O homem foi agora detido e apresentado às autoridades judiciárias. Ficou em prisão preventiva.