Detido homem que produzia e vendia liamba em Bragança

A PSP anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem, com 50 anos, em flagrante delito, em Bragança, por suspeita da prática do crime de tráfico de droga.

A detenção ocorreu no decurso de uma operação planeada e dirigida que levaram à constatação de que o homem, natural de Bragança, tinha em sua posse estupefacientes, bem como conduzia todo o seu processo de produção.

Na altura em que foi apanhado pelos agentes da PSP tinha em sua posse liamba (cannabis sativa), com o peso bruto total de 64830 gramas e, ainda toda a parafernália adequada à produção, secagem e distribuição, informou o comando da PSP em Bragança.

Esta droga obtida a partir de folhas, flores e ramos secos da planta estava em várias formas na residência do suspeito, entretanto objeto de uma busca domiciliária.

No total foram apreendidas cinco plantas adultas de liamba, de vários tamanhos, que se encontravam plantadas em vasos; 41 rebentos de liamba, plantados em pequenos vasos; 15 frascos de vidro com liamba no seu interior; um fardo de terra fertilizada e uma estufa completa improvisada e artesanal (tubos de secagem, lâmpadas de aquecimento para projeção de calor, vários transformadores de energia elétrica, vários frascos de fertilizante, artefactos de corte e de produção e embalamento do estupefaciente).

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, mas acabou por ser libertado.