Detido homem que tinha 220 quilos de canábis em terreno agrícola de Murça

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Vila Real anunciou esta terça-feira que deteve um homem de 53 anos por tráfico de droga, no concelho de Murça. Foram-lhe apreendidos 220 quilos de plantas de canábis.

Em comunicado, a GNR informou que, no âmbito da investigação relacionada com "tráfico de produtos estupefacientes", iniciado há 15 dias, os militares da Guarda realizaram "uma busca domiciliária e uma busca num terreno agrícola".

Estas buscas permitiram "deter o suspeito e apreender diverso produto estupefaciente, nomeadamente canábis, e cinco armas de fogo em situação ilegal".

A GNR adiantou que "as plantas foram colhidas no terreno onde o suspeito as cultivava e as armas foram detetadas aquando da busca domiciliária". Foram apreendidas por não estarem documentadas.

No total, a Guarda apreendeu 806 plantas de canábis, com um peso de 220 quilos, quase 25 quilos de folhas de canáabis, duas carabinas, duas caçadeiras, um revólver, 149 munições e um telemóvel.

A ação teve o reforço do Posto Territorial de Murça e do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Vila Real.

O detido está a ser presente ao Tribunal Judicial de Vila Real.