Detido homem que vendia raspadinhas e cautelas nas ruas de Ovar

A PSP de Ovar deteve, na manhã de terça-feira, um homem de 66 anos, cauteleiro, residente no concelho de Ovar, por desobediência - incumprimento do dever de recolhimento domiciliário durante o estado de emergência.

O indivíduo foi intercetado numa rua de Ovar a vender títulos de jogo de fortuna ou azar (cautelas e raspadinhas), não estando esta atividade prevista no artigo 6.º, do Decreto 2-C/2020, de 17 de abril, como sendo exceção necessária e urgente para a circulação de pessoas na via pública.

O indivíduo já tinha sido alertado pela PSP diversas vezes por se encontrar em desrespeito às regras de segurança determinadas pela Autoridade de Saúde.

O detido foi acompanhado ao seu domicílio e, conforme as orientações da Procuradoria-Geral da República, foi informado de que deverá comparecer em Tribunal, quando for notificado.