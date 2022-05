Detido homem suspeito de 30 assaltos na Baixa do Porto

RP Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve um homem, com 22 anos, que é suspeito de 30 assaltos na Baixa do Porto, sempre com ameaça de arma branca.

O indivíduo foi intercetado por agentes da Divisão de Investigação Criminal no Porto, que identificou, também, um jovem, de 19 anos, que se encontra em prisão preventiva por roubo, e uma mulher, de 24 anos de idade, que o acompanharam nalguns dos assaltos.

De acordo com a PSP, "os roubos eram praticados através de ameaça com recurso a arma branca" e nalguns do assaltos, "quando as vítimas não possuíam bens na sua posse, eram conduzidas junto de caixas ATM e coagidas a efetuarem o levantamento de dinheiro".

O detido vai ser ouvido esta sexta-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.