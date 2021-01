Detido homem suspeito de abusar da neta durante três anos

JN Hoje às 10:45 Facebook

Criança de nove anos foi abusada centenas de vezes pelo avô, com quem vivia em Lisboa. O agressor, de 50 anos e com antecedentes criminais por tráfico de droga, foi presente a interrogatório e ficou em prisão preventiva.

Um homem de 50 anos foi detido pela PJ por suspeita de ter abusado sexualmente da neta durante três anos. De acordo com as autoridades policiais, os crimes ocorreram entre 2018 e 2021.

"A PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à identificação e detenção de um homem, de 50 anos de idade, por fortes indícios da prática de cerca de uma centena de crimes de abuso sexual de crianças, agravados", esclarece a PJ, em comunicado.

A menina, atualmente com nove anos, estava entregue aos cuidados do avô, desempregado. "A denúncia teve origem no seio familiar, onde se tornaram conhecidas tentativas de práticas similares contra outra jovem", acrescentou a polícia.

O agressor, que possui antecedentes criminais por tráfico de droga e crimes contra a propriedade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.