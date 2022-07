Detido homem suspeito de agredir a mãe no concelho de Leiria

JN/Agências Hoje às 11:09 Facebook

A PSP deteve um homem de 50 anos suspeito do crime de violência doméstica agravado sobre a mãe, no concelho de Leiria.

De acordo com informação da Procuradoria da República da Comarca, "o tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o arguido molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, sua mãe, na residência desta, onde ambos coabitavam".

A Procuradoria adiantou que o homem "insultou e humilhou a vítima, dirigindo-lhe expressões e nomes ofensivos, assim como a ameaçou de morte, nomeadamente quando a mesma não lhe dava o dinheiro que ele lhe exigia para sustentar os seus problemas de adição".

"Resultou, ainda, indiciado que o arguido agarrou e apertou os braços da vítima, empurrou-a, fazendo-a cair e apertou-lhe o pescoço", referiu a Procuradoria, esclarecendo que os factos ocorreram entre abril e junho.

Presente a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, o juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse o desenrolar do inquérito sujeito à medida de coação de "obrigação de permanência na habitação, ficando, no entanto, em prisão preventiva enquanto não for possível a sua colocação numa residência de forma eficaz".

A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Subsecção Especializada em Violência Doméstica do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria, com a coadjuvação da PSP de Leiria.