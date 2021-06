Detido homem suspeito de tentar matar vizinho com picareta em Paços de Ferreira

JN/Agências Hoje às 12:13 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 58 anos, em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, suspeito de tentar matar um vizinho com uma picareta.

Em comunicado, a autoridade policial indicou que os factos ocorreram na madrugada de terça-feira, numa freguesia do concelho, onde autor e vítima, ambos alcoolizados, se envolveram numa discussão.

"Um dos intervenientes, após uma primeira disputa verbal, deslocou-se à casa do ora detido e, munido de uma picareta, danificou portas e janelas de casa, tendo-o ainda agredido com aquele objeto quando ele veio ao exterior", refere a Polícia Judiciária.

Segundo a autoridade, os dois "voltaram a envolver-se fisicamente, acabando o detido por agredir o vizinho com inúmeros pontapés e, apossando-se da picareta, acabou por lhe desferir vários golpes que lhe causaram múltiplas lesões corto-contundentes de extrema gravidade".

A vítima tem 43 anos e encontra-se hospitalizada em estado crítico.

O detido, desempregado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.