Detido jovem que ateou incêndios a carros e camião em Mirandela

JN Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária por tentativa de homicídio e incêndios em meios de transporte, em Mirandela. É suspeito de ter ateado fogo a vários veículos, incluindo um camião com o motorista a dormir dentro da cabine.

Os factos ocorreram nas noites e madrugadas entre 2 e 4 de janeiro deste ano em diversos locais da cidade de Mirandela. O arguido, por motivos fúteis, ateou, com recurso a um produto combustível, incêndios em quatro automóveis e num pesado de mercadorias e, ainda, em três contentores do lixo de utilização pública.

"Os veículos encontravam-se todos aparcados na via pública, junto de edifícios, sendo que no veículo pesado o respetivo condutor encontrava-se a dormir na cabine do camião", informa a Polícia Judiciária através de comunicado. Os incêndios provocaram a destruição, parcial e ou completa, dos veículos, com prejuízos muito avultados.

PUB

Após diligências, a PJ de Vila Real conseguiu identificar e localizar o suspeito. O jovem, de 19 anos, foi detido e vai ser apresentado a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.