Detido jovem suspeito de atear fogo na Covilhã

A GNR deteve, esta segunda-feira, um jovem de 19 anos, suspeito de ter ateado um fogo, com recurso a um isqueiro, no concelho da Covilhã.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial da GNR de Castelo Branco explica que a detenção foi realizada através do Posto Territorial de Teixoso (Covilhã). "No seguimento de um alerta a dar conta de um foco de incêndio numa zona de mato confinante a uma área residencial, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo identificado o presumível autor do crime e apreendido o isqueiro utilizado, culminando na sua detenção", especifica.

De acordo com a informação, o detido foi constituído arguido e permanece nas instalações da GNR, até ser presente a tribunal, o que está previsto para terça-feira. Na sequência das diligências policiais foi contactada a Polícia Judiciária (PJ).

Esta ação contou com o reforço de militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã e do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da Covilhã e da estrutura de Investigação Criminal de Castelo Branco e com o apoio dos Bombeiros Voluntários e dos Sapadores Florestais da Covilhã.

O comunicado refere ainda que a GNR já efetuou 60 detenções por incêndio florestal no presente ano de 2022, mais oito que em todo o ano de 2021 (52 detenções).