A PSP deteve, esta quinta-feira à tarde, um homem que seguia num carro furtado, no Largo de Ferreira Lapa, junto ao Mercado do Bom Sucesso, no Porto.

O indivíduo, com 42 anos, foi detetado pela Polícia cerca das 13 horas, num Audi A4 que constava para apreender por ter sido furtado.

De imediato foram mobilizados diversos meios policiais, que intercetaram a viatura e detiveram o homem.