Detido na Bélgica assaltante que sequestrou e roubou casal de Lisboa

Crime ocorrido no final de 2020 foi efetuado por dois homens e foi violento. Criminoso fugiu do país após assalto e só agora foi localizado e extraditado para Portugal

Em dezembro de 2020, dois homens, ambos estrangeiros e a residir em Portugal, invadiram uma habitação situada em Lisboa, agrediram e sequestraram o casal que ali vivia e roubaram dinheiro e objetos de valor. Depois, a dupla fugiu do país, mas uma investigação da Polícia Judiciária (PJ) permitiu que um dos assaltantes, de nacionalidade romena, fosse detido na Bélgica, extraditado no final da semana passada e enviado para a cadeia do Linhó, em Sintra.

O roubo foi violento. Os dois homens, que nessa data residiam em Portugal, arrombaram a porta de entrada, invadiram a habitação e surpreenderam o casal residente. Em seguida, agrediram marido e mulher e, finalmente, amarraram-nos para os fechar numa das divisões da casa.