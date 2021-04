Detido na fronteira de Vila Verde da Raia para cumprir pena de prisão

JN/Agências Hoje às 12:32 Facebook

Um português foi detido em Vila Verde da Raia, no concelho de Chaves, na sequência de um mandado de detenção para cumprir pena de prisão por um crime de recetação, informou este sábado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em comunicado, o SEF explica que, no âmbito da reposição do controlo de fronteiras com Espanha devido à covid-19, deteve o homem, de 45 anos, no ponto de passagem autorizado de Vila Verde da Raia.

Além do mandado de detenção para cumprimento da pena de prisão pela prática do crime de recetação, havia também "um pedido de localização judicial para notificação de uma acusação de um crime de estupefacientes", acrescenta.

O homem foi constituído arguido e foi levado para o estabelecimento prisional de Vila Real, onde cumprirá a pena.

Segundo o SEF, o português estava na Bélgica, de onde iniciou viagem, e o novo dispositivo SEF Mobile desempenhou "um papel fundamental no cruzamento de informação polícia/judicial constante no Sistema Integrado de Informação deste serviço de segurança", permitindo a interceção do suspeito e posterior detenção.

O SEF recorda que, desde dia 31 de janeiro, já aplicou "mais de 320 medidas cautelares nos 18 pontos de passagem autorizados entre Portugal e Espanha".