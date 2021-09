Detido na Linha de Sintra homem que agrediu passageiros de comboio e polícia

RP Hoje às 18:23 Facebook

A Polícia deteve, em Agualva-Cacém, um homem, com 30 anos, que estava no interior de um comboio da Linha de Sintra a agredir passageiros e o revisor. Quando foi abordado pela PSP, também agrediu um agente.

A detenção ocorreu na quarta-feira, cerca das 17.50 horas, quando os agentes foram alertados para o facto de, dentro de um comboio, estar um homem a agredir vários passageiros, bem como o revisor dessa composição.

Ao chegar ao local e após abordar o indivíduo, sem que nada o fizesse prever, este agrediu um Polícia com um pontapé na perna, tendo sido de imediato manietado a fim de cessar as agressões.

"No interior do comboio foi possível apurar, através de várias testemunhas, que o homem pontapeou a porta de acesso à cabine do maquinista, bem como agrediu várias pessoas com uma chapa de matrícula em acrílico que o mesmo transportava consigo", informou a PSP.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Sintra, para aplicação das medidas de coação.