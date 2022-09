Detido no aeroporto com 12 mil doses de cocaína no corpo

R.P. Hoje às 14:07 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve dois homens, indiciados por tráfico droga, no Aeroporto de Lisboa. Um dos suspeitos transportava cocaína no interior do corpo.

A ação, refere esta quinta-feira a PJ, permitiu "a apreensão de considerável quantidade de cocaína, que um dos suspeitos transportou, desde um país da América do Sul para Lisboa, no interior do organismo com o propósito de proceder à sua posterior entrega ao outro detido".

Caso chegasse aos circuitos de distribuição, a cocaína apreendida seria suficiente para a composição de pelo menos 12 mil doses individuais.

"Os arguidos, de 22 e 40 anos de idade, ambos estrangeiros, foram presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", sublinhou a Judiciária, que vai prosseguir com a investigação.