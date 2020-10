Detido no Norte de Portugal homem que pertencia a rede pedófila

JN Hoje às 13:07 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ), após solicitação das autoridades espanholas, localizou e deteve, na região Norte de Portugal, um homem de 24 anos que integrava uma rede de distribuição de material de pornografia de menores.

Em comunicado, a PJ informa que participou numa "ação de combate à pornografia de menores na Internet, com o Corpo Nacional de Polícia de Espanha, a Europol e a Interpol, no âmbito da cooperação policial internacional e no cumprimento das suas competências reservadas de investigação".